Cagliari

Il report arriva dal Nucleo tutela del Patrimonio Culturale

È positivo il bilancio del 2023 dell’attività dei carabinieri del Nucleo tutela del Patrimonio Culturale di Cagliari. I militari, che hanno giurisdizione su tutta l’isola, in sinergia con le diverse componenti dell’Arma territoriale e degli altri reparti specializzati, hanno effettuato 919 controlli in aree archeologiche marine e terrestri, 530 verifiche in aree tutelate da vincoli paesaggistici e monumentali. Sono stati invece 184 le verifiche effettuate a esercizi commerciali di settore, con 39 sopralluoghi per l’accertamento dello stato di sicurezza dei musei e 736 controlli su beni culturali posti in vendita attraverso le varie piattaforme di commercio digitale.

In seguito a questa attività preventiva sono state denunciate 68 persone all’autorità giudiziaria (di cui 9 per associazione per delinquere, 5 per reati in danno del paesaggio e uno in stato di arresto per detenzione di arma clandestina). I carabinieri hanno recuperato 37.632 reperti archeologici (di cui 35.219 numismatici), 98 reperti antiquariali, archivistici e librari, 3 paleontologici, per un valore stimato di oltre 2 milioni e mezzo di euro.

Tra le operazioni di maggior rilievo la denuncia all’autorità giudiziaria di una persona responsabile del furto di barite tabularia a scaglie