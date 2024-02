Cronaca Un video ha confermato i sospetti dei poliziotti su un giovane

Cagliari

Quando ha incrociato una pattuglia della polizia, l’altra notte in via Sardegna, ha reagito in modo sospetto, come se avesse qualcosa da nascondere. E in effetti una perquisizione ha fatto saltar fuori un telefono cellulare, identico a quello che era stato rubato poco prima da un bar in centro a Cagliari, e 300 euro in contanti.

Gli agenti hanno trattenuto il giovane – 25 anni, di origine polacca e con qualche guaio con la giustizia alle spalle – e poco dopo le immagini della videosorveglianza del locale l’hanno indicato come responsabile del furto dello smartphone.

In tutto il quartiere durante la notte erano stati segnalati diversi tentativi di furto in locali pubblici.

Il giovane è stato portato in Questura e dichiarato in arresto con l’accusa di furto aggravato. Il giudice per le indagini preliminari ha poi convalidato l’arresto, ordinando la detenzione in carcere, a Uta.

Sabato, 10 febbraio 2024

