Cagliari

Controlli nel quartiere in seguito a numerose segnalazioni

Quando la polizia lo ha fermato per un controllo, aveva addosso 35 grammi di hashish, 30 grammi di marijuana, del denaro e le chiavi di un motorino rintracciato a poca distanza: era stato rubato il giorno prima.

Un uomo di 55 anni è stato arrestato a Cagliari dagli agenti della Sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile, dopo numerose segnalazioni arrivate dal quartiere San Michele.

Oltre al fermo per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, è arrivato anche il deferimento in stato di libertà per ricettazione, a causa del ciclomotore di cui era in possesso.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto e concesso i termini a difesa, senza applicare alcuna misura cautelare.

Sabato, 20 aprile 2024