Cagliari

Controllo della polizia

Fermati per un controllo a un posto di blocco lungo una strada del quartiere Cep, stavano trasportando in auto circa 15 grammi di cocaina in grani. Per per due cagliaritani di 24 anni, un uomo e una donna, sono scattati gli arresti domiciliari.

A insospettire gli agenti della Sezione Falchi della Squadra Mobile è stato l’atteggiamento dei due giovani, che sembravano molto nervosi. Per questa ragione la polizia li ha perquisiti e ha trovato la droga, divisa in due involucri termosaldati.

Oltre alla cocaina è stato sequestrato anche del denaro.

I giovani sono stati quindi condotti presso le rispettive abitazioni, ai domiciliari, per l’ipotesi di reato di detenzione sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nell’udienza successiva, il giudice ha convalidato gli arresti senza applicare misure cautelari.

Sabato, 20 aprile 2024