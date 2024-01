Marrubiu

La Regione rivede il piano. Nessun ripensamento per Oristano e Abbasanta

L’istituto scolastico comprensivo di Marrubiu – Arborea è salvo, lo annuncia il consigliere regionale Emanuele Cera. Ieri sera, infatti, la giunta regionale, su proposta dell’assessore alla pubblica istruzione, Andrea Biancareddu, ha approvato la delibera che mantiene in piedi l’autonomia dell’istituto, sacrificato nella delibera precedente con decisione, ora rientrata, di accorpamento a Terralba.

“È un giusto e responsabile provvedimento che tiene conto dei muneri e della specificità del territorio in questione, richiamate con dovizia di particolari, in una lettera firmata dai sindaci di Marrubiu e arborea, Luca Corre Manuela Pintus, richiesta indirizzata all’assessore e a me per conoscenza”, si legge in una nota diffusa dallo stesso consigliere regionale Emanuele Cera. “Richiesta che ho fatto propria e che ho sostenuto con fermezza e determinazione in Regione, in relazione alle giuste rivendicazioni riportare. La puntuale e accorata missiva dei primi cittadini, supportata dagli operatori del sistema scolastico e dei genitori, è stata ritenuta congrua è degna di accoglimento”, specifica il consigliere Cera. “È una conferma della centralità del Terralbese nelle scelte della politica regionale che evidenzia con piacere un risultato che è frutti di un lavoro congiunto, sindaci, amministrazioni locali, sistema scolastico e rappresenti territoriali della politica regionale”.