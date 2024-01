Cronaca Dai vigili del fuoco ben sedici interventi a causa delle piogge. Impegnate anche le squadre Enel

Dai vigili del fuoco ben sedici interventi a causa delle piogge. Impegnate anche le squadre Enel

Maltempo ed emergenza in provincia di Oristano. Le abbondanti piogge hanno provocato allagamenti, ma soprattutto numerosi problemi alle linee elettriche.

Una notte di lavoro per i vigili del fuoco del Comando provinciale e dei distaccamenti. Le squadre del 115 hanno effettuato ben 16 interventi, quelli più complessi per spegnere le fiamme causate su pali e linee elettriche, andati in corto circuito.

Interventi a Oristano, Mogoro, Milis, Uras, e nell’Alto Oristanese.

Non si segnalano danni alle persone.

Al lavoro insieme ai vigili del fuoco anche diverse squadre dell’Enel.

