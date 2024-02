Arbus

Due turisti identificati mentre lasciavano la Sardegna

Per raccontare sui social la loro vacanza in Sardegna, due turisti tedeschi hanno postato un video del loro passaggio in moto sulle dune di Piscinas. Un’ingenuità che ha permesso alla Forestale di identificarli e sanzionarli. Le violazioni contestate sono diverse e anche di natura penale, poiché si configura il danneggiamento del sistema dunale, per il quale sono previste, in proporzione alla gravità, pene dell’arresto fino a due anni e dell’ammenda da 15.000 a 51.000 euro.

Si configurano anche violazioni amministrative alla legge regionale 16 del 2017, che vieta sia il transito negli arenili che il campeggio libero: a ciascun trasgressore è stata contestata una violazione amministrativa pari a 400 euro.

Scoperto che i motociclisti si sarebbero imbarcati domenica scorsa dal porto di Olbia verso Livorno, i forestali li hanno sorpresi all’imbarco e hanno verificato la corrispondenza delle targhe dei veicoli.

I due turisti tedeschi, che per sei giorni hanno percorso l’isola da nord a sud, hanno tracciato e pubblicizzato sui social itinerari da percorrere in moto tra le spiagge dell’isola. A incastrarli è stato proprio l’esame dell’ultimo filmato, sulle dune di Piscinas, nel litorale di Arbus.

La Forestale è intervenuta dopo alcune segnalazioni. Sono stati coinvolti le sale operative regionale e territoriali di Cagliari e Tempio, il personale del Nucleo investigativo dell’Ispettorato di Cagliari e il personale della Stazione Forestale di Padru.

Dalla Forestale è arrivato un appello “affinché i cittadini segnalino analoghi illeciti e altre emergenze ambientali direttamente al numero verde 1515”.

Lunedì, 12 febbraio 2024