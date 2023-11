In Marmilla un fine settimana tra poesia, teatro per tutti, sport e solidarietà

Gonnosnò

Appuntamenti a Gonnosnò, Nureci e Villa Verde

Poesia, cultura, sport e solidarietà e teatro. Ecco un altro ricco fine settimana nei paesi del Consorzio turistico Due Giare. Gonnosnò sabato 2 dicembre accoglierà il poeta francese Francis Combes, che presenterà la raccolta di poesie “Propaganda per la primavera”, con interventi di Marco Atzori; alle 18 nell’ex sala consiliare di via Matteotti. Sarà il nono appuntamento della terza rassegna itinerante “Chistionis”, organizzata dai comuni di Albagiara, Gonnosnò e Usellus e dalla Biblioteca Gramsciana.

La serata di Gonnosnò è coordinata e sostenuta dalla Pro loco. Francis Combes, da sempre sostenitore delle edizioni indipendenti, ha pubblicato 15 raccolte oltre a diverse antologie e libri di prosa. Per 15 anni ha preso parte, con il poeta Gérard Cartier, al progetto Affissioni poetiche nella metropolitana di Parigi, iniziativa che ora è stata sfortunatamente sospesa dall’azienda dei trasposti parigina.

Ha lavorato con diversi musicisti (specialmente con il compositore cileno Sergio Ortega) e ha scritto canzoni, libretti d’opera e pièces che sono state portate in scena.

“In Propaganda per la primavera l’immaginazione poetica è di pubblica utilità e la poesia, che manifesta l’umano bisogno di bellezza e di libertà, merita di essere difesa”, ha spiegato Giuseppe Manias della Biblioteca Gramsciana. “In questa periferia del visibile si incontrano dettagli eloquenti, drammatici, s’inciampa sulle disuguaglianze sociali, sulle conseguenze del capitalismo, tra i poveri, gli stranieri, i rifugiati per approdare alla complessità dell’esperienza, tra i versi d’amore, tattili, lisci o scabri, spigolosi o smussati. Infinite suggestioni, attraversamenti immaginifici di una scrittura saldamente situata, capace di portarci nell’accordo con il mondo e il sogno di un altrove”.

A Nureci una domenica di corsa per l’autismo e la lotta al tumore al seno . È questo l’obiettivo della nuova edizione della manifestazione “Nureci corre”, organizzata per domenica 3 dicembre da Comune e Pro loco, dall’associazione Donatori Nati della Polizia di Stato e dal sindacato di polizia Silp, con il sostegno delle amministrazioni vicine di Senis e Assolo.

Corsa su due distanze diverse e una camminata-ludico motoria tra le bellezze naturalistiche del territorio, passando per il centro storico di Nureci, con i suoi murales. Parte del ricavato sarà devoluta a due associazioni oristanesi che si occupano di autismo e tumori femminili. Alle 9 saluti del sindaco Emanuel Atzori e del parroco don Manolo Venturino, poi si parte.

Domenica 3 dicembre, a Villa Verde, la compagnia “Teatro d’Inverno” metterà in scena “Il gatto dagli stivali”; sipario alle 17 nel centro di produzione culturale Move The Box, struttura del Consorzio Due Giare. Il festival “Teatro per Famiglie” è organizzato dal Comune e dall’associazione “Palazzo d’Inverno”.

Martedì, 28 novembre 2023