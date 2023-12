In emergenza, le sterilizzazioni per la Chirurgia si potranno fare al San Martino

Oristano

Inaugurato il primo impianto in Sardegna

È il primo impianto di sterilizzazione d’emergenza in un blocco operatorio di un ospedale in Sardegna. I nuovi macchinari sono stati inaugurati al San Martino di Oristano. Una fornitura per il nosocomio oristanese inserita in un appalto più ampio, gestito da ARES Sardegna e che riguarda il servizio di sterilizzazione ma anche la fornitura di strumenti chirurgici per tutti gli ospedali delle Asl isolane.

“Questo è un punto di sterilizzazione, che sarà utilizzato dalle sale operatorie dell’ospedale San Martino in situazioni d’emergenza”, ha spiegato Walter Corrias, direttore della Demisterilis di Santa Giusta, l’azienda che si è aggiudicata la fornitura e già gestisce la sterilizzazione programmata della strumentazione chirurgica del San Martino di Oristano. “In situazione normali il servizio di sterilizzazione è esternalizzato, presso la nostra sede di Santa Giusta. Ci siamo aggiudicati quest’appalto per tutte le Asl sarde e il primo sistema di sterilizzazione d’emergenza è stato attivato qui a Oristano”.

Il percorso amministrativo è stato seguito da ARES Sardegna, “che funziona come centrale di acquisto per le otto Asl della Sardegna”, ricorda Tania Ruiu, responsabile unico del procedimento per ARES. “Abbiamo fatto una gara a procedura aperta e abbiamo aggiudicato un appalto complessivo, che prevede il servizio di sterilizzazione e la fornitura a noleggio di strumentario chirurgico, che per la sua parte esecutiva sarà gestita dalle singole aziende sanitarie locali. Il primo appalto di questo tipo in Sardegna, ma anche a livello nazionale, per il doppio servizio previsto”.

Soddisfazione nel blocco operatorio del San Martino: “Sarà importante poter contare sulla sterilizzazione in emergenza”, ha sottolineato Olga Porcu, coordinatrice del blocco operatorio dell’ospedale cittadino, “una garanzia di sicurezza in più per i pazienti e per tutti i nostri operatori”.

