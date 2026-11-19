In Consiglio la partita sull'ufficio di presidenza, 'Pd e M5s devono recuperare' - Notizie

Il rinnovo delle commissioni consiliari non ha chiuso la partita degli equilibri nella maggioranza. Dopo gli accordi che hanno ridisegnato la distribuzione delle presidenze, il Campo largo si prepara a un nuovo passaggio: martedì 24 il Consiglio regionale sarà chiamato a votare per il rinnovo dell'Ufficio di presidenza e il Partito democratico vuole che vengano recuperati gli spazi lasciati agli alleati nella precedente trattativa. Una richiesta che riguarda anche il M5s e che il capogruppo dem Roberto Deriu ha già portato al tavolo della maggioranza."Pd e M5s, che hanno sacrificato le loro posizioni nelle presidenze di commissione, dovranno recuperare delle posizioni in quelle votazioni", spiega Deriu. La proposta, riferisce, è stata accolta con un orientamento sostanzialmente favorevole, anche se l'intesa non è ancora definitiva: "Io l'ho detto in maggioranza, mi è sembrato che quasi tutti fossero d'accordo.Vedremo se arriveremo all'unanimità entro martedì, perché poi martedì la votazione comunque ci sarà". La trattativa riguarda le cariche dell'Ufficio di presidenza: vicepresidenza, questori e segretari. Una delle richieste già definite riguarda i due questori, per i quali i democratici sono favorevoli alla conferma degli attuali titolari.Resta invece aperta la rivendicazione di un'altra posizione.Deriu conferma che il partito ha chiesto di ottenere un incarico, ma non indica quale: "Noi abbiamo chiesto una posizione, non abbiamo stabilito quale perché aspettiamo che anche gli altri aderiscano e ci dicano cosa vogliono". Nel confronto rientra anche la presidenza della commissione Antimafia, sulla quale nelle ultime settimane sono circolate indiscrezioni che la davano come possibile destinazione per il Pd, con il nome di Camilla Soru tra quelli ipotizzati, ma la partita è aperta.Intanto questa mattina in Consiglio regionale la commissione speciale sulla Legge statutaria e sulle norme di...

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