Ex Artiglieria Nuoro, alla Forestale le chiavi di parte del complesso - Notizie

L'ex Artiglieria di Nuoro torna a vivere e si prepara a ospitare temporaneamente la formazione dei nuovi agenti forestali della Sardegna, in attesa della Scuola Forestale e, in via permanente, gli uffici di INGV. In Comune, sono state consegnate al Corpo Forestale e di vigilanza ambientale le chiavi di una parte del complesso riqualificato, ricomprendente un'aula didattica, uno spazio mensa e gli alloggi. E' stata anche approvata in giunta la delibera dello schema di convenzione per l'assegnazione di spazi ufficio a Ingv, che vi stabilirà la propria sede, l'unica sull'Isola. Due passaggi concreti, che segnano l'avvio della nuova vita di una piccola parte dell'ex Artiglieria e restituisce alla città uno spazio strategico, con una funzione di alto valore formativo e istituzionale."Con la consegna di questa mattina, l'ex Artiglieria torna finalmente a vivere. È un luogo simbolico per Nuoro e per il Nuorese, uno spazio che da dismesso diventa casa della formazione di chi avrà il compito di tutelare il nostro ambiente e il nostro territorio - dice il sindaco Emiliano Fenu -Sapere che, a breve, i nuovi agenti forestali inizieranno proprio nell'ex Artiglieria il loro percorso è il segnale più bello che questo intervento sta raggiungendo il suo obiettivo: restituire alla città un patrimonio e, insieme, costruire futuro. Con l'arrivo di INGV, invece, mettiamo le basi per la creazione di un importante polo scientifico in grado di sostenere, tra le altre cose, il progetto dell'ET".L'intervento di riqualificazione dell'ex Artiglieria rientra nel Piano straordinario di rilancio del Nuorese, finanziato con risorse Fsc - Piano Sviluppo e Coesione 2000-2020 e con risorse della Regione, per un importo complessivo di 7 milioni 550mila euro e i lavori sono stati affidati all'impresa nel 2022.Riproduzione...

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