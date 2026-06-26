In Basilicata torna 'Sirino in transumanza'﻿

Valorizzare la transumanza come patrimonio culturale, promuovere uno stile di vita sano e preservare le tradizioni agricole italiane in un’ottica di sostenibilità ambientale e sicurezza alimentare. Sono gli obiettivi dell’undicesima edizione di 'Sirino in transumanza', manifestazione promossa dalla Luigi Diotaiuti Foundation e ideata dallo chef italoamericano Luigi Diotaiuti, in programma domenica 28 giugno, dalle 10 alle 17, nel Parco nazionale dell’Appennino Lucano Val d’Agri, in località La Conserva, a Lauria (Potenza). La giornata si aprirà con una cerimonia inaugurale, seguita da un confronto tra istituzioni sui temi dell’agricoltura e dell’ambiente. In programma anche degustazioni di prodotti tipici, attività dedicate ai bambini, un approfondimento sul valore del tempo con esperti di orologi da campanile, la premiazione di cittadini distintisi per il loro impegno nella comunità e un cooking show dedicato alle ricette tradizionali del territorio.

“L’obiettivo è riscoprire il legame autentico tra uomo e natura attraverso la transumanza, simbolo di sostenibilità, tradizione e benessere”, spiega Luigi Diotaiuti, originario di Lagonegro e da oltre trent’anni impegnato nella promozione della cucina italiana e lucana negli Stati Uniti. “Il caciocavallo podolico e la carne podolica rappresentano un patrimonio da preservare e tramandare con gli stessi metodi artigianali, mantenendo viva la nostra cultura e il nostro stile di vita”, aggiunge.

L’iniziativa gode del patrocinio, tra gli altri, della National Italian American Foundation (Niaf), di Ara Basilicata, Slow Food Magna Grecia, dell’Unione dei Comuni del Lagonegrese, del Comune e della Pro Loco di Lauria, dell’Unione Cuochi Lucani e del Gal Cittadella del Sapere. L’edizione 2026 coincide anche con il trentesimo anniversario dell’attività di Diotaiuti, chef e proprietario del ristorante 'Al Tiramisù' di Washington, considerato tra i più apprezzati ambasciatori della cucina italiana negli Stati Uniti. Nel 2025 il suo docufilm 'Transumanza: un’antica pratica con valori moderni' ha ricevuto la Palma d’Oro all’Italian Green Festival. Attraverso la Luigi Diotaiuti Foundation vengono promossi workshop e congressi internazionali in Italia e negli Stati Uniti con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale e gastronomico italiano, contrastare lo spopolamento dei piccoli borghi, favorire il turismo e creare nuove opportunità occupazionali legate a modelli di sviluppo sostenibile.