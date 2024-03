Donigala

I consigli del paesaggista Leo Minniti e del vivaista Italo Vacca, protagonisti di Primavera in Giardino 2024

Progettazione, tutela e gestione del verde in un ambiente come quello tipico mediterraneo. Ma non solo: si è parlato anche di “Giardino ribaltato” durante l’edizione 2024 di Primavera in Giardino, tema speciale che ha guidato i vari interventi fatti in occasione del Simposio internazionale, previsto questa mattina.

Quest’anno il Simposio – che ogni anno offre in Sardegna un confronto con importanti esperti della scena nazionale internazionale del verde che hanno realizzato progetti e collezionato esperienze – ha visto come relatori della lectio magistralis, James e Helen Basson, paesaggisti inglesi di fama.

Imparare e ascoltare il paesaggio sono state le parole chiave per la realizzazione di un giardino, che deve sembrare il più possibile meno artefatto e più simile al naturale, come ha sottolineato il vivaista Italo Vacca.

Non solo. Anche la sostenibilità ha avuto un posto centrale nel dibattito, durante il quale si è sottolineata la salvaguardia delle risorse e in particolare quella idrica, fondamentale in Sardegna.

Per questo motivo, come sottolinea il paesaggista Leo Minniti,