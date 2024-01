Il video del grave incendio avvenuto ieri in un’abitazione a Siamanna

Cronaca Rimasti illesi i residenti

L'incendio nell'abitazione di Siamanna

È stata grande ieri la paura a Siamanna, dove in serata nell’abitazione della famiglia Russu si è sviluppato un incendio.

Sita in via Sardegna, l’abitazione ha preso fuoco per cause ancora da accertare. Marito, moglie e tre figli hanno lanciato l’allarme e sono usciti all’esterno dell’edificio in fiamme, rimanendo illesi.

La squadra del 115 ha spento le fiamme e messo in sicurezza l’abitazione: durante le operazioni la strada è stata bloccata al transito. Si valutano ora i danni, che sarebbero ingenti.

Martedì, 2 gennaio 2023

