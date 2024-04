Varese

Pubblicato un concorso di idee per la riqualificazione dell’edificio

Un concorso di idee per riqualificare una vecchia scuola elementare in disuso che ospiterà la sede di un quotidiano online e un centro culturale, a Sant’Alessandro un piccolo borgo di Castronno, nel Varesotto. VareseNews ha accolto la sfida del Comune e ha deciso di far rivivere quell’edificio, trasformandolo in uno spazio libero, che svilupperà attività legate al mondo dell’informazione, a formazione, life e cultura, sostenibilità e turismo.

“Per diversi mesi”, racconta il direttore di VareseNews Marco Giovannelli, “abbiamo lavorato per capire come farla tornare a vivere. In quell’edificio è passata tanta energia. Sono passate generazioni. La scuola è un luogo magico. Si gioca, si impara, ci si relaziona con gli altri, si ascolta, si incontra. La scuola è vita. Riaprire una scuola in un borgo è una esperienza forte, coraggiosa e ricca di energie. Oggi siamo qui a presentarvi il nuovo progetto. Si chiama Materia. Uno spazio libero di VareseNews e di quanti vorranno camminare con noi”.

Il concorso di idee – aperto fino al 30 aprile – è stato lanciato da VareseNews insieme all’Ordine degli Architetti di Varese. Sarà possibile inviare proposte e