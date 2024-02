Eventi Protagonista dell'appuntamento con "I Venerdì al Museo"

In volo a Su Tingiosu. Foto dalla pagina Facebook di Francesco Cubeddu

Cabras

Protagonista dell’appuntamento con “I Venerdì al Museo”

Chi frequenta il Sinis lo avrà visto sorvolare più volte le spiagge e le aree archeologiche di Cabras. Il fotografo Francesco Cubeddu sarà protagonista della conferenza di venerdì prossimo (9 febbraio) al Museo Marongiu, per la rassegna “I Venerdì al Museo” della Fondazione Mont’e Prama.

L’appuntamento è per le 18 nella Sala del Paesaggio; ingresso libero.

Cubeddu racconterà un’avventura che dura da trent’anni, quella delle riprese aeree, in cui si incontrano le due sue passioni principali: il volo con il parapendio e la fotografia. Ha realizzando decine di servizi che hanno permesso di ammirare le meraviglie del Sinis da un angolazione insolita, ben prima dell’invenzione e dell’utilizzo così diffuso dei droni. Da Is Arutas a San Giovanni, da Tharros a Mont’e Prama, in volo per catturare immagini di rara bellezza.

Ai partecipanti saranno accreditati dei punti sulla carta “Amico del museo di Cabras”, che dà diritto a sconti su gadget e ingressi in occasioni di iniziative speciali e a tema.

La locandina

Mercoledì, 7 febbraio 2024

