Ghilarza

L’iniziativa del Comitato Palestina – Sardegna Centrale a Ghilarza

Il Comitato Palestina – Sardegna Centrale organizza a Ghilarza una manifestazione solidale dei paesi della Sardegna interna per esprimere fratellanza e solidarietà alle “popolazioni da sei mesi quotidianamente oggetto di strage nella Striscia di Gaza, e da cento anni oggetto di persecuzione in tutta la Palestina”. L’appuntamento è per domani, domenica 24 marzo, alle 10 al parco Su Cantaru, all’ingresso del paese del Guilcier.

“Non intendiamo qui appellarci alla verità dei fatti, che sono sotto gli occhi di tutti”, di legge in una nota del Comitato Palestina – Sardegna Centrale, “intendiamo invece appellarci alla falsità delle parole, con cui quei crimini continuano a essere giustificati. È per la verità dei fatti, e contro la falsità delle giustificazioni, che intendiamo denunciare la complicità dei nostri governi e di quasi tutte le nostre rappresentanze politiche, in Italia e in Europa. Di un conflitto così radicale è responsabile il mondo intero: è per questo che riteniamo indispensabile una mobilitazione continua delle coscienze di buona volontà, dai piccoli paesi alle grandi metropoli, ovunque nel mondo. I conflitti consueti alle cronache seguono la regola preistorica: mors tua, vita mea; i conflitti estremi, invece, rispondono alla pulsione