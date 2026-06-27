(Adnkronos) - Proseguono senza sosta le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra per la Famiglia Eugenia Roccella, disperso da oggi pomeriggio nel lago di Vico, in provincia di Viterbo. La coppia aveva deciso di approfittare del sabato per godersi una giornata in barca al lago; mentre erano al largo, Cavallari si è tuffato per fare un bagno, ma non è più riemerso dalle acque. La ministra ha quindi lanciato l'allarme. E sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, che hanno avviato immediatamente le ricerche con sommozzatori del nucleo di Roma, un soccorritore acquatico e una moto d'acqua dal comando provinciale di Viterbo.

Intanto il mondo politico si è stretto attorno alla ministra, con dichiarazioni di vicinanza e affetto. Il primo a manifestare la sua preoccupazione è stato il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. "Ho appreso con sgomento la notizia - ha scritto sui suoi profili social - e sto seguendo con apprensione e profonda preoccupazione quanto sta avvenendo sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della ministra Eugenia Roccella. A lei e ai suoi familiari va tutta la mia vicinanza in queste ore di grande angoscia". Poi il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, che ha manifestato la vicinanza di tutta la Regione Lazio, assicurando che "il personale di Ares 118 si è immediatamente attivato, insieme con i vigili del fuoco e l'Arma dei carabinieri, impegnati nelle ricerche". E ancora, il deputato di Fratelli d'Italia, Federico Mollicone. "Preghiamo per Eugenia Roccella e speriamo nel miracolo", ha scritto in una nota, inviando "un abbraccio a lei e alla sua famiglia".