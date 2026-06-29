(Adnkronos) - Botta e risposta su X tra il giornalista Paolo Ojetti e Fabrizio Alfano, capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, dopo che il cronista aveva ipotizzato un uso privato di un elicottero di Stato per accompagnare la premier Giorgia Meloni all'aperitivo all'Argentario.

Tutto nasce da un post pubblicato da Ojetti, nel quale il cronista parla del passaggio di un elicottero a bassa quota sui tetti dell'Argentario la sera precedente, intorno alle 19: "Sembrava stesse precipitando", scrive Ojetti. "Infatti si precipitava a mollare la Meloni al bar Sottovento di Porto Ercole affinché la premier gustasse l'aperitivo". A corredo della ricostruzione, la domanda diretta: "Chiedo umilmente: uso privato?".

La replica di Palazzo Chigi non si è fatta attendere, con Alfano che ha smentito la versione del giornalista: "No, i fatti sono diversi. Giorgia Meloni non è arrivata in elicottero al Sottovento: si è recata in auto". Il capo ufficio stampa della Presidenza del Consiglio ha poi concluso: "Da giornalista, prima di spargere sciocchezze e insinuazioni sull'uso privato di mezzi dello Stato, dovrebbe verificare i fatti".