Cronaca I carabinieri hanno identificato il giovane che aveva incassato il bonifico

La Tour Eiffel a Parigi

Dolianova

I carabinieri hanno identificato il giovane che aveva incassato il bonifico



Ha venduto sui social un soggiorno a Parigi per quasi 1.600 euro, spacciandosi per il titolare di un’agenzia di viaggi. Ma dopo aver ricevuto il bonifico è sparito nel nulla. Secondo le indagini dei carabinieri, i soldi sono stati intascati da un giovane di Colleferro, 27 anni, già noto per fatti analoghi: ora è stato denunciato per truffa aggravata.

I carabinieri di Dolianova avevano ricevuto una querela da una impiegata di 36 anni, caduta nella trappola del truffatore.

La donna era stata attratta da un’inserzione su Instagram di una fantomatica “Agenzia Belvedere Viaggi Srl” di Torino, che proponeva un viaggio per due nella capitale francese, con tanto di soggiorno a Disneyland, dal 30 dicembre al 2 gennaio, al costo di 1.599 euro.

Decisa a cogliere quella che l’occasione per un Capodanno speciale, si è messa in contatto con il presunto agente di viaggi e ha inviato il bonifico. Dopo il pagamento però non ha più avuto notizie dall’agenzia.

Dopo gli accertamenti bancari, il titolare del conto sul quale era stato fatto il pagamento è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.

Mercoledì, 7 febbraio 2024

commenta