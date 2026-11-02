Il Cagliari battuto in rimonta 2-1 dalla Lazio - Notizie

Sognare è lecito per la Lazio, che si prende la vetta in solitaria battendo il Cagliari in rimonta.L'Inter, dopo la caduta nel derby, ora è a -3 dalla lanciatissima squadra di Rino Gattuso. I biancocelesti centrano la nona vittoria in 10 match mantenendo l'imbattibilità anche di fronte alla squadra di Pisacane. Una vittoria comunque sofferta per la Lazio che prima va sotto per effetto della rete di Nzola, poi la ribalta con Isaksen e la rete di Pinamonti nel finale che fissa il risultato sul 2-1 e consente agli uomini di Gattuso di ritrovarsi in vetta da soli per la prima volta dalla stagione 2010/11 quando in panchina c'era Edy Reja. Gattuso conferma in blocco la squadra di Sassuolo con il ritorno di Provstgaard in mezzo alla difesa mentre Pisacane si affida a Nzola, in gol contro la Roma, e all'ex di turno Maldini per cercare di strappare punti all'Olimpico. Ma le prime occasioni sono dellla Lazio con Frattesi prima e Zaccagni poi a testare i riflessi di Caprile. L'ofensiva laziale, però, non produce risultati e a passare è il Cagliari, sfruttando una dormita della retroguardia laziale, con Fadera che mette dentro e Nzola tutto solo ad insaccare con il sinistro in area di rigore il pallone del vantaggio rossoblù. La Lazio accusa il colpo, gli uomini di Gattuso non riescono a trovare il varco per fare male alla squadra di Pisacane. Il match, così, vive di fiammate con i biancocelesti a cercare di fare la partita e il Cagliari ad agire di rimessa. E proprio su una fiammata arriva il pari laziale, firmato da Isaksen, al quarto gol nelle ultime 5 partite, che con il sinistro trova il palo lungo battendo Caprile rimettendo i suoi in partita e il risultato sull'1-1....

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