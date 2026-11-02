Blitz antidroga polizia a Cagliari, 7 arresti e 16 kg di stupefacente - Notizie

Sedici chili di droga e 35mila euro in contanti sequestrati e sette arresti. E' il bilancio delle operazioni antidroga condotte dalla squadra mobile nei giorni scorsi a Elmas, Cagliari, Monserrato, Quartu Sant'Elena e Quartucciu.La prima operazione è del 9 ottobre, quando gli investigatori hanno arrestato un 19enne a Elmas, trovato in possesso di circa 70 grammi di hashish. Sei giorni dopo i Falchi hanno arrestato un 25enne residente nell'hinterland cittadino,. Il giovane è stato intercettato a Stampace mentre entrava in uno stabile e raggiungeva la cantina. All'interno i poliziotti hanno trovato 88 panetti di hashish, per un peso superiore a 6,2 chili e 450 euro in contanti. Sempre i falchi a Monserrato hanno arrestato un 18enne e un 25enne che nascondevano in casa circa 7,1 chilogrammi di hashish e 300 grammi di marijuana."A destare particolare interesse investigativo - spiegano dalla polizia - è stata la presenza di una confezione contraddistinta dalla dicitura "La Famille Frero Sardegna". Un elemento di particolare interesse investigativo, sul quale sono in corso ulteriori approfondimenti". Secondo gli investigatori parte della sostanza sequestrata poteva essere destinata anche al rifornimento di altri spacciatori riconducibili a una rete di distribuzione contraddistinta dall'utilizzo di un marchio comune. "Una modalità operativa che, qualora confermata, potrebbe richiamare una sorta di 'franchising dello spaccio', caratterizzato dalla commercializzazione della droga sotto un'identità riconoscibile e condivisa tra diversi pusher", precisano dalla polizia.Il 27 ottobre a Quartu Sant'Elena, sempre i Falchi, hanno arrestato un giovane che nascondeva in casa 320 grammi di droga, tra hashish e marijuana, suddivisi in panetti, involucri e confezioni. Sequestrati anche 6mila euro in contanti. Infine un 44enne trovato in possesso di 55 grammi di cocaina è stato arrestato lungo la Strada Statale 554, nei pressi del ponte...

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