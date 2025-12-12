Il barchino finisce sugli scogli, sei migranti soccorsi nel sud Sardegna
Intervento della Capitaneria di porto e dei vigili del fuoco a Capo Spartivento...
