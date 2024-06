Ichnusa e Legambiente unite nella pulizia del litorale di Oristano

Si è conclusa domenica scorsa la giornata di raccolta di rifiuti promossa dal Birrificio Ichnusa, che, in collaborazione con Legambiente Sardegna e l’assessorato all’Ambiente del Comune di Oristano, ha ripulito il litorale di Torre Grande dai rifiuti legati alla movida del fine settimana. Un vero e proprio lavoro di squadra nato con l’obiettivo di continuare a mantenere pulita la Sardegna affinché resti un paradiso. Quest’anno, infatti, la partita di Ichnusa è stata giocata contro l’abbandono del vetro nell’ambiente, grazie all’iniziativa “Il Nostro Impegno”. Dopo una ricerca commissionata ad Astraricerche per indagare sul fenomeno, seguita da una campagna di comunicazione integrata per parlare a chi arriva sull’isola (ma anche a tutti gli italiani nelle principali zone di ritrovo del Continente) e a poche settimane dal lancio del Decalogo del Rispetto, una raccolta di piccoli gesti per rispettare la Sardegna e i sardi, la campagna di Ichnusa continua con azioni di pulizia nelle zone della movida delle principali città sarde e attraverso bidoni speciali per la raccolta del vetro che lanciano un messaggio di responsabilità

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie