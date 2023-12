I vescovi discutono la geografia delle Diocesi in Sardegna e varano un nuovo assetto per il governo della Chiesa isolana

Donigala

Riunione della Conferenza episcopale sarda

Si è riunita sabato 12 dicembre a Donigala Fenughedu per l’incontro periodico la Conferenza Episcopale Sarda: al centro della riunione la configurazione delle Diocesi e le prospettive future.

Guidata dal Monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e Lanusei, la Conferenza Episcopale è partita con un dibattito sulla realtà diocesana, esaminandone la complessità geografica, culturale ed ecclesiale sarda.

Il dibattito si è proposto come un fine per la presentazione di proposte unitarie che tengano conto della diversità dei territori e della viabilità, della diminuzione del clero e dello spopolamento delle zone interne.

Sono state successivamente esaminate e riviste le Deleghe dei Vescovi in riferimento agli Uffici regionali. Esse risultano ora così distribuite: Mons. Mauro Maria Morfino per la Catechesi, per la Liturgia e per i Ministeri laicali; Mons. Gian Franco Saba per l’Educazione, la Scuola e l’Università; per l’Ecumenismo e il Dialogo Interreligioso e per l’Insegnamento della Religione Cattolica; e Mons. Roberto Carboni per la Missione e la Cooperazione tra le Chiese e per la Tutela dei Minori.

Poi ancora Mons. Giuseppe Baturi per i Beni Culturali e l’Edilizia di Culto; per le Comunicazioni Sociali; per la Pastorale Sociale del Lavoro, del Turismo e per il Progetto Policoro; Mons. Antonello Mura per la Caritas e i Migrantes; Mons. Roberto Fornaciari per il Clero e la Vita Consacrata; e Mons. Corrado Melis per la Pastorale Giovanile e Vocazionale e per la Pastorale della Famiglia.

Infine il Cardinale Arrigo Miglio per il Sovvenire alla promozione e al sostegno economico alla Chiesa cattolica; Mons. Mosè Marcia per il Gruppo degli economi e per i temi amministrativi; per l’Osservatorio Giuridico; Mons. Sebastiano Sanguinetti per l’Apostolato dei Laici e per l’uso della Lingua Sarda nella Liturgia, e Mons. Giovanni Paolo Zedda per la Pastorale della Salute.

Si è inoltre iniziato a verificare a livello organizzativo il programma della “Visita ad Limina” da Papa Francesco e nei Dicasteri della Santa Sede, prevista per i giorni 8-13 aprile 2024. Il prossimo incontro dei Vescovi è programmato per il 15 e 16 gennaio 2024.

Venerdì, 15 dicembre 2023