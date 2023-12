A Solarussa l’albero si fa tutti insieme. Ci sono anche i mercatini di Natale e la castagnata

Solarussa

Domani si svolge l’evento rimandato a causa del maltempo

Si svolgerà domani (16 dicembre) a Solarussa l’evento della rassegna “Aspettando il Natale 2023” inizialmente previsto per il giorno dell’Immacolata e rimandato a causa del maltempo.

Dalle 15, in pratza de is ballus, è prevista la decorazione dell’albero di Natale tutti insieme e la consegna delle letterine a Babbo Natale. E ancora, il mercatino natalizio, il teatro delle ombre con le marionette e la musica di Alessandro Nonnis che accompagnerà i balli sardi. Non mancheranno zippole e castagne e lo statzu con vernaccia, birra e bibite.

L’evento è proposto dal Comitato per i festeggiamenti di San Pietro Apostolo, la Leva ‘84 e la Pro loco di Solarussa.