I sacerdoti si schierano con monsignor Melis: "Siamo amareggiati"

I presbiteri della diocesi di Ozieri si sono uniti in sostegno a monsignor Corrado Melis. Ieri, i vescovi della Conferenza episcopale sarda avevano preso la parola, esprimendo la loro solidarietà. “Al dolore che ci ha visitato per Sua Eminenza cardinale Angelino Becciu, si aggiunge ora la sofferenza per la diocesi di Ozieri, il vescovo monsignor Corrado Melis e alcuni suoi collaboratori della Caritas, presbiteri e laici. Le inesattezze e alcune affermazioni dei mezzi di informazione ci lasciano perplessi. Confidiamo che la verità possa illuminare presto anche i loro cuori” affermano i presbiteri logudoresi in una nota. “Al presbiterio di Ozieri risulta un uso corretto delle risorse della Cei dell’8×1000 e di altri enti statali e regionali, date alla Caritas della Diocesi di Ozieri e alla cooperativa Spes suo ‘braccio operativo’. Dalla stessa Cei, infatti, e dagli altri Enti eroganti non sono giunti richiami di inadempienze. Anzi! Hanno manifestato apprezzamento e hanno continuato a promuovere e sostenere i progetti presentati – proseguono i sacerdoti della diocesi di Ozieri -. La

