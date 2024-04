Cronaca I familiari sono arrivati ieri in paese dalla Francia

Concetta Reale

Zerfaliu

Verrà effettuata domani mattina l’autopsia sulla salma di Concetta Reale, la pensionata di 84 anni scomparsa da Zerfaliu e trovata senza vita tre giorni fa in un canale del Consorzio di bonifica.

L’esame era previsto per l’inizio settimana, ma era necessaria la firma di un familiare per l’autorizzazione.

Ieri mattina sono arrivati a Zerfaliu i due figli della donna, che vivono in Francia. Sono stati accolti in paese dal sindaco Pinuccio a Chelo, e insieme a lui si sono presentati nella caserma dei carabinieri di Solarussa, che seguono le indagini per conto della Procura della Repubblica.

Sarà il medico legale Roberto Demontis a effettuare la perizia autoptica sul corpo della donna, alla ricerca di indizi che possano spiegare le circostanze della morte.

