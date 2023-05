Guida al mondo delle Criptovalute. Come iniziare ad usarle

Negli ultimi anni le criptovalute hanno guadagnato molta popolarità in modo uniforme all’interno di tutti gli strati sociali, andando ad offrire un nuovo modo di effettuare transazioni finanziarie e di conservare valore. Un mondo che attrae, che viene visto da molti anche come alternativa per investimenti ma che nasconde diverse insidie che è bene conoscere a fondo prima di iniziare a praticarlo.

In termini semplicistici, lasciando ad altri approfondimenti per chi fosse alla ricerca di guide sulle criptovalute, si sta parando di una forma di valuta digitale che utilizza la crittografia per garantire transazioni sicure e per controllare la creazione di nuove unità di valuta. A differenza delle valute tradizionali emesse dalle banche centrali, le criptovalute sono decentralizzate e non sono controllate da nessuna autorità.

Come funzionano e in che modo utilizzarle?

Le criptovalute si basano su una tecnologia chiamata blockchain, ovvero un registro digitale pubblico che va a conservare tutte le transazioni effettuate con una determinata criptovaluta. Questo registro è distribuito su una rete di computer, rendendolo sicuro e immutabile: non a caso quando viene effettuata una transazione con una criptovaluta, questa viene aggiunta come blocco alla catena esistente di transazioni sulla blockchain.

La transazione viene quindi verificata dai nodi della rete e confermata. Una volta confermata, la transazione diventa permanente e non può essere modificata. Per iniziare a utilizzare le criptovalute, è necessario seguire alcuni passaggi fondamentali:

Creazione di un portafoglio digitale: un portafoglio digitale è un'applicazione o un servizio online che consente di conservare, inviare e ricevere criptovalute in modo sicuro. Ci sono diverse opzioni disponibili, tra cui portafogli software, portafogli hardware e portafogli online. Acquisto di criptovalute: una volta scelto un wallet sarà acquistare criptovalute da piattaforme di scambio o da venditori peer-to-peer. È importante fare le dovute ricerche sulle piattaforme di scambio per assicurarsi che siano affidabili e sicure. Utilizzo delle criptovalute: una volta che acquistate le criptovalute e spostate nel proprio portafoglio elettronico, è possibile utilizzarle per effettuare transazioni online o per investimenti. Molte aziende accettano criptovalute come forma di pagamento, e ci sono anche servizi di prestito e investimento che consentono di guadagnare interessi sulle criptovalute.

È importante tenere presente che le criptovalute sono un settore in rapida evoluzione, ancora giovane e piuttosto volatile, il che consiglierebbe di informarsi e fare le proprie ricerche prima di investire o utilizzare monete digitali di qualsiasi tipologia.