Oristano

Nonostante il grande impegno delle squadre per l’emergenza maltempo

Nonostante le intense attività operative amplificate dal maltempo che ha caratterizzato questi giorni (48 interventi nelle ultime 36 ore ) i Vigili del Fuoco di Oristano non hanno voluto venir meno alla tradizione di partecipare alle manifestazioni organizzate sul territorio per festeggiare l’arrivo della Befana.

Nel primo pomeriggio del 5 gennaio i Vigili del Fuoco provenienti da Oristano e dal distaccamento di Ales in collaborazione con il Comitato organizzatore di Terralba hanno allestito la discesa della vecchina dal Campanile della Chiesa di San Pietro Apostolo. Nella serata la Befana ha fatto la sua comparsa sulla cima del Campanile della Chiesa di Sant’Andrea Apostolo, a Sennariolo.

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Cuglieri, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Sennariolo hanno fatto felici i bambini dei paesi del Montiferru portando la Befana dal Campanile alla Piazza con una spettacolare manovra teleferica.

Anche quest’anno, in occasione dell’Epifania i Vigili del Fuoco di Oristano si sono uniti ai volontari della Lavos nel segno della solidarietà per un evento speciale: una delegazione del personale in divisa ha dunque scortato la Befana nelle corsie, accompagnando la vecchina nella distribuzione di doni e dolcezze ai piccoli pazienti del reparto di Pediatria dell’Ospedale San Martino.

Solo la mancanza delle adeguate condizioni di sicurezza ha impedito la discesa della Befana in piazza Eleonora: la vecchina, dal camion dei pompieri, ha voluto salutare tutti coloro che erano accorsi invitandoli a partecipare alla festa che si è tenuta presso la Sede Centrale di via del Porto.

Nel pomeriggio grande partecipazione alla festa presso la Sede Centrale dove i Vigili del Fuoco, con la collaborazione dell’A.N.VV.F, hanno accolto a braccia aperte la popolazione festante ed una generosa Befana ha dispensato calze, caramelle e dolciumi ai piccoli rimasti a bocca aperta per le acrobazie dell’anziana signora con la scopa!

I Vigili del Fuoco, nel ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla felice riuscita delle manifestazioni, hanno voluto ribadire la loro vicinanza alla popolazione nei momenti di difficoltà ed in quelli di festa.