Protesta il sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi dopo i black out che hanno lasciato il paese senza energia elettrica nelle ultime 36 ore.

“Il primo è durato addirittura 14 ore”, lamenta il sindaco Loi. “È inaccettabile che nel 2024 decine di famiglie, durante le festività natalizie, non possano usufruire di un servizio essenziale come l’energia elettrica”.

Il black out di ieri, va ad aggiungersi a quelli registrati nelle settimane scorse.

“Abbiamo più volte contattato il fornitore in quale ci ha garantito un intervento, ma a oggi la situazione non è stata risolta, con notevoli disagi per i cittadini”, ha scritto in una nota ufficiale il sindaco di Santu Lussurgiu. “Auspico un’immediata soluzione al problema e che chi di dovere si assuma le responsabilità di un disagio che colpisce molti nostri concittadini che regolarmente pagano quando dovuto a chi fornisce il servizio ed oggi si trovano al freddo e privi di un bene di prima necessità”.

“Posto che si capisce che possono capitare disguidi specie in condizioni di maltempo, ritengo che la società elettrica debba intervenire seriamente sull’aggiornamento e riqualificazione della rete elettrica di Santu Lussurgiu, che periodicamente genera problemi e anche rischi per l’incolumità pubblica. In tal senso invierò nota alla direzione di Enel Distribuzione per prendere in carico il grave problema”

Domenica, 7 gennaio 2024

