Grande festa a Oristano per i 100 anni di Pietrina Piroddi

La città di Oristano è in festa per il centesimo compleanno di Pietrina Piroddi. Circondata dall’affetto dei suoi familiari e alla presenza del sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, la signora Pietrina ha ricevuto una targa ricordo a nome dell’intera comunità cittadina. Nata a Oristano il 25 giugno 1924, Pietrina Piroddi ha vissuto un secolo di cambiamenti storici, sociali e culturali, mantenendo sempre un forte legame con la sua città natale. La sua vita lavorativa è iniziata nel 1940 presso l’ufficio ragioneria del Comune di Oristano, dove ha prestato servizio per 36 anni. La sua carriera è iniziata durante il regime fascista, sotto il podestà Paolo Lugas, e si è conclusa nel 1976, attraversando momenti storici di grande rilievo, tra cui la Seconda Guerra Mondiale e la ricostruzione post-bellica. Pietrina ha sposato Efisio Fanni, con cui ha condiviso una vita ricca di amore e dedizione. La coppia ha avuto un figlio, Gianni, che ha regalato loro la gioia di due nipoti, Luca e Maria. La famiglia, riunita per l’occasione, ha

