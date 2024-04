Riola Sardo

Stamattina la presentazione ufficiale, questo pomeriggio la sessione di autografi e domani via alle gare in pista

Il sogno continua. Tutto è pronto al crossodromo “Le Dune” di Riola Sardo per il quarto Gran Premio della Sardegna di motocross, in programma nel fine settimana.

La presentazione ufficiale è avvenuta questa mattina: c’erano il direttore di Fim/Csm Antonio Alìa Portela, il Ceo di Infront Moto Rancing David Luongo, il consigliere regionale Alessandro Solinas, il sindaco di Riola Sardo Lorenzo Pinna e il presidente del Motoclub Motor School Riola, Fulvio Maiorca.

Portela si è detto felice di essere nuovamente in Sardegna, “dove è sempre estate”, e ha ringraziato il Comune di Riola per il supporto. “La pista di sabbia è molto bella e quest’anno non sarà così tosta, perché non c’è il caldo delle altre volte: i piloti se la godranno”, ha detto ancora il direttore di Fim/Csm. “Corrono anche le donne e speriamo che possano offrire un bello spettacolo”.

Alessandro Solinas ha voluto ringraziare l’organizzazione, guidata dal Ceo Danilo Boccadolce, per “aver scelto anche quest’anno la Sardegna”. “Ospitare eventi così è importantissimo per pubblicizzare l’Isola all’estero”, ha detto il consigliere regionale. “Lavoreremo