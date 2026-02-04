"Dobbiamo creare un ecosistema dove ognuno fa la sua parte. Danone Nutricia, come azienda leader, ha il dovere di innovare con prodotti che sappiano dare una risposta ai pazienti oncologici, contribuendo a migliorare la qualità della vita e a ridurre i costi a carico del sistema sanitario nazionale con un conseguente beneficio sulla salute pubblica. In questo senso il ruolo dell'industria è centrale". Lo ha detto Judit Gonzalez Sans, amministratrice delegata di Danone Nutricia Italia e Grecia, all'incontro che si è svolto oggi a Roma, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, promosso su iniziativa della senatrice Licia Ronzulli, vicepresidente del Senato della Repubblica, in collaborazione con Favo Ra Odv, Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia.

Il convegno ha affrontato una delle sfide più urgenti e ancora sottovalutate in oncologica: la malnutrizione, che colpisce fino all’80% dei pazienti con tumore, incide negativamente su sopravvivenza, tolleranza alle terapie, qualità di vita e sostenibilità del sistema sanitario. La questione - è stato ricordato nel corso dell'evento - è stata riconosciuta di primaria rilevanza anche dall'inserimento dello screening nutrizionale oncologico nelle politiche sanitarie nazionali tramite la recente legge di Bilancio.