Bene il progetto di continuità produttiva nello stabilimento di San Gavino dove operano una cinquantina di lavoratori, meno bene lo stallo sul progetto litio a Portovesme, dove è attiva la cassa integrazione sino al 2027 per i 470 dipendenti e dove è in funzione l'impianto Waelz per i fumi di acciaieria. E' in sintesi la posizione di Cgil, Cisl e Uil sul tavolo di crisi della Portovesme srl tenutosi oggi al Mimit.
Come ha spigato all'ANSA il segretario della
Filctem Cgil del territorio Emanuele Madeddu, "è positivo che San
Gavino, che sino a 2 anni fa era considerato chiuso, oggi sta
lavorando con un progetto e si va verso il test semi-industriale
sul bismuto con lo stabilimento che si sta candidando a diventare
hub europeo per Glencore per trattare materiali particolari. Sul
litio - aggiunge - invece registriamo una fase di stagnazione
derivata molto anche dal mercato che chiederà il materiale non
prima del 2030-31. Tuttavia occorre arrivare pronti perché oggi le
normative per la black mass non sono tali da permettere di lasciare
la black mass in Europa. L'altra novità è il rapporto tra Regione
Sardegna e Glencore per studiare il possibile riutilizzo delle
discariche minerarie in chiave industriale: tuttavia occorre da un
lato modificare la normativa sui rifiuti minerari, ma dall'altra
serve un livello di tempistica sulle autorizzazioni che non può
essere quello attuale. Oggi per approvare una bonifica servono 10
anni".
"Ci sono due cose positive. La prima è che per
San Gavino ci hanno garantito la continuità di marcia per tutto
quest'anno e anche per il 2027 - sottolinea Nino D'Orso della Cisl
- L'altra novità importante è che si è parlato di terre rare:
Glencore e Regione stanno ragionando di poter trattare questi
materiali prelevati, magari...