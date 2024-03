Oristano

Questo pomeriggio la riunione in via Canepa

“Quello della Sanità sia un assessorato di coalizione che rappresenti tutte le forze del campo largo”. È quanto ha dichiarato segretario del Partito Democratico Piero Comandini a margine della riunione della Direzione dem convocata questo pomeriggio a Oristano, nella sede di via Canepa. Sul tavolo la formazione della nuova Giunta regionale, proprio nel giorno in cui a Cagliari la nuova presidente Alessandra Todde ha ricevuto il testimone, a Villa Devoto, dal suo predecessore Christian Solinas.

Competenza, rappresentanza delle forze della coalizione e quote rosa sono le linee guida tracciate da tempo da Todde per la formazione della Giunta. Dei 12 che faranno parte dell’esecutivo soltanto tre saranno anche consiglieri regionali.

“Il Pd”, ha detto Comandini, “ha riunito la Direzione per discutere insieme di obiettivi e temi programmatici da mettere subito in campo nei primi mesi di governo regionale”. E sulla Giunta. “La nostra scelta”, ha sottolineato il segretario dem, “è orientata su un indirizzo politico, perché i problemi che abbiamo di fronte meritano scelte di natura politica, di esperienza e competenza. Questo vale anche per la sanità, l’assessorato più importante, che merita una guida autorevole e il coinvolgimento dell’intero