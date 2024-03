Bosa

Hanno visitato anche la caserma dei carabinieri e l’area archeologica di Tamuri



Integrarsi con il territorio anche attraverso la scoperta dei beni archeologici ed ambientali e le attività delle forze dell’ordine. Il progetto Liberi FinalMente ha fatto vivere una giornata speciale ai pazienti del Centro di salute mentale di Bosa, che hanno visitato il Comando Compagnia dei Carabinieri a Macomer e poi l’area archeologica di Tamuri.

È stata la prima delle escursioni interattive e inclusive di Liberi FinalMente, voluto dal Rotary Club Bosa e dal suo presidente Roberto Deiana, col contributo della Fondazione Rotary, del Distretto 2080 Rotary International, di altri diciassette Rotary Club regionali e con il patrocinio dei Comuni di Bosa e Tinnura. Il progetto – con sottotitolo “Si va in scena. Il teatro come strumento per l’inclusione sociale” – si svolge con la collaborazione e il sostegno della Asl 5 di Oristano, della sua direzione generale, e, in particolare, del Centro di salute mentale di Bosa, diretto dal dottor Antonio Mignano. Il laboratorio teatrale integrato è coordinato dal regista Piero Obinu e Gavina Salaris dell’Associazione “Elighlandeteatro” di Scano di Montiferro, coadiuvati dall’educatrice professionale del CSM di Bosa Nives Crobu e da Antioca Unali.