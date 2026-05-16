(Adnkronos) - Torna in pista il Giro d'Italia 2026. Oggi, sabato 16 maggio, la corsa rosa torna protagonista - in diretta tv e streaming, in chiaro - con la sua ottava tappa, la prima con arrivo in salita. Si va da Chieti a Fermo, per un totale di 156 chilometri. Si riparte dopo la frazione partita da Formia e arrivata a Blockhau, nel tappone appenninico più lungo della nuova edizione del Giro d'Italia.

L'ottava tappa del Giro d'Italia parte da Chieti e arriva a Fermo, per un totale di 156 chilometri. Prima parte di percorso pianeggiante, che percorre le coste dell'Adriatico, prima di arrivare nell'entroterra con diverse salite da affrontare. Dopo il traguardo intermedio di Cupra Marittima, ecco il primo GPM a Montefiore dell'Aso, una salita di terza categoria prima di arriva a quella di quarta, la salita di Monterubbiano. Arrivo a fermo prima della salita di Capodarco e quella di Fermo-Reputolo, su cui è piazzato l'arrivo, al termine degli ultimi chilometri tutti in salita e un arrivo al 10% di pendenza media.

L'ottava tappa del Giro d'Italia è in programma oggi, sabato 16 maggio, e parte alle ore 13.15 con arrivo previsto per le 17.15. La gara si potrà seguire in diretta televisiva in chiaro sui canali Rai e su quelli Eurosport. In streaming invece la corsa sarà disponibile su RaiPlay, Hbo MAX., Dazn, Discovery+ e Prime Video Channels.