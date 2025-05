(Adnkronos) - Il Giro d'Italia torna oggi, mercoledì 14 maggio, con la tappa 5. Dopo la Alberobello-Lecce, vinta dall'olandese Casper van Uden, si va da Ceglie Messapica a Matera, frazione da 151 chilometri. In maglia rosa c'è sempre il danese Mads Pedersen, con 7 secondi di vantaggio sul primo inseguitore Primoz Roglic e 14 secondi sul ceco Mathias Vacek, suo compagno di squadra.

I 151 chilometri della quinta tappa del Giro d'Italia saranno per velocisti. La prima metà della frazione sarà ancora in Puglia, tra le Murge e la provincia di Taranto: dopo un inizio con un leggero saliscendi, ci saranno circa 60 km pianeggianti con i traguardi volanti di Massafra, Marina di Ginosa e il Km Red Bull di Bernalda, prima del tratto conclusivo con un Gpm di quarta categoria a Montecaglioso. Gli ultimi 40 chilometri vedranno di nuovo diversi saliscendi, con arrivo in salita a Matera.

La quinta tappa del Giro d'Italia partirà alle 13:35. La diretta tv in chiaro dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa sarà a cura di Rai Sport e Rai 2 (streaming gratuito su Rai Play), mentre la diretta tv in abbonamento sarà fruibile su Eurosport 1. Lo streaming in abbonamento sarà disponibile su Discovery+, Sky Go, Now e Dazn.