Niente visite giovedì negli ASCoT di Milis e Zeddiani. L’Asl 5 ha comunicato che in entrambi gli ambulatori i turni dell’8 febbraio saranno posticipati a giovedì 15.

In quella giornata, l’ambulatorio di via Sant’Agostino a Milis aprirà dalle 15,30 alle 17,30, mentre quello di via Grazia Deledda 18 a Zeddiani dalle 18 alle ore 21.

L’ASCoT di Milis è un servizio riservato ai pazienti senza medico di base di Milis, Bauladu e Tramatza, mentre quello di Zeddiani assiste i pazienti rimasti senza medico di famiglia a Zeddiani, Narbolia e San Vero Milis.

