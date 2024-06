Tre giovani dispersi l'abbraccio disperato poi la piena del fiume li ha travolti

L'ultimo abbraccio, disperato e commovente, lungo minuti.

Poi la forza della corrente vince i drammatici tentativi di restare uniti e li trascina via. Sono spariti così, nel nulla, tre giovani, che nel primo pomeriggio avevano imprudentemente deciso di fare una passeggiata nel greto del torrente Natisone, nei pressi del ponte Romano, a Premariacco, in provincia di Udine.

Un momento di relax ma nel posto e nel momento sbagliato, perché c'era un'allerta meteo gialla in corso (con allagamenti e disagi in tutto il Friuli Venezia Giulia, soprattutto a Lignano, ma anche in tutto il Nordest) e il fiume è soggetto a piene improvvise, come ammoniscono i tanti cartelli affissi in zona, che espongono il divieto assoluto di balneazione per il pericolo di annegamento.

La situazione è precipitata nell'arco di pochi minuti. I tre - un ragazzo e due ragazze, di età tra i 20 e 25 anni - avevano raggiunto a piedi un isolotto dove hanno trascorso gli ultimi istanti ignari del pericolo imminente. Quando il livello dell'acqua ha iniziato a innalzarsi, era già impossibile tornare a riva. La scelta è stata quella di cingersi vicendevolmente con le braccia, in attesa che arrivassero i soccorsi. L'allarme è stato lanciato dall'autista dello scuolabus che stava facendo servizio in zona. Assieme a lui altri passanti hanno avvistato il terzetto in crescente difficoltà.

