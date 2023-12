Giovane fermato per strada con della droga. A casa i genitori con uno spinello

Sinnai

È stato denunciato dai carabinieri, padre e madre segnalati alla Prefettura

Fermato per strada dai carabinieri per un controllo, ieri notte a Sinnai, un giovane di 22 anni è stato trovato in possesso di 131 grammi di marijuana, un grammo di marijuana in polvere Kier e una piccola quantità di hashish.

Oltre alla droga aveva con sé anche un bilancino di precisione e 70 euro in contanti.

Quando si sono presentati a casa del giovane per una perquisizione, i carabinieri hanno sorpreso i suoi genitori mentre fumavano uno spinello.

Nell’abitazione sono stati trovati poco meno di 35 grammi di marijuana.

La droga è stata sequestrata in attesa di un decreto dell’autorità giudiziaria che ne disponga la distruzione.

Il giovane, residente a Maracalagonis ma originario di Sinnai, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, i suoi genitori sono stati segnalati alla Prefettura in qualità di assuntori di stupefacenti.

Mercoledì, 13 dicembre 2023