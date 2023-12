Arrestato per il furto di una busta con la spesa, straniero finisce al centro per i rimpatri

Cagliari

Il giudice ha concesso il nulla osta all’espulsione

Per una busta con la spesa rubata a una donna che usciva da un supermercato, un immigrato di 38 anni originario della Nigeria è stato arrestato dalla polizia. Ieri è stato accompagnato al centro di Macomer in attesa del rimpatrio.

Agli agenti della Squadra Volante la donna ha raccontato di essere stata avvicinata da una persona che le ha strappato con forza dalle mani uno dei sacchetti della spesa. L’uomo è fuggito e prima di salire sull’autobus della linea 1 del Ctm ha perso per strada quanto aveva rubato.

L’episodio si è verificato due giorni fa nei pressi di piazza Galilei, a Cagliari.

La polizia ha fermato l’uomo di 38 anni in via Roma, pochi istanti dopo che era sceso dal bus, e lo ha portato in Questura.

Ieri mattina il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto senza applicare nessuna misura, concedendo il nulla osta all’espulsione.

