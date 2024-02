Oristano

Un ritorno dopo una decina di anni coronato da un risultato inaspettato

Ritorno in grande spolvero per la Giornata di raccolta del farmaco in provincia di Oristano, dove mancava da circa 10 anni. Nelle farmacie che hanno aderito all’iniziativa sono state raccolte tra le 600 e le 700 confezioni di farmaci. I numeri ufficiali si avranno prossimamente.

Più di 400 pezzi sono stati raccolti nelle farmacie di Oristano, oltre 100 in quella di Ghilarza e il resto in quelle di Villaurbana e Siamanna.

“Siamo molto contenti del risultato e della generosità delle persone”, ha commentato Alberto Tratzi, referente del Banco farmaceutico a Oristano. “Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale e non pensavamo un riscontro così, a dimostrazione che le persone sono sensibili e riescono a dare il massimo quando di tratta di altruismo”.

“La giornata clou è stata quella del 10 febbraio. Questo dopo anni è un ottimo inizio”, commenta Tratzi, parlando del ritorno dell’iniziativa, che in provincia ha impegnato una quarantina di volontari.

“Speriamo che l’anno venturo vada ancora meglio”, conclude il referente del Banco farmaceutico di Oristano, “magari anche dal punto di vista delle adesioni dei farmacisti”.

A Oristano hanno partecipato alla raccolta di quest’anno le farmacie del Giudicato in via Sardegna e Loddo in via Cagliari, poi quelle di Alessandro Pinna a Siamanna e Villaurbana e la farmacia San Palmerio di Ghilarza.

I farmaci raccolti saranno consegnati in città al Comitato della Croce Rossa Italiana e alla sezione della Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, che avevano segnalato un fabbisogno di 600 confezioni di medicinali.