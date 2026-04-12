Gabriele Cadoni, 25 anni di Assemini, ha conquistato il secondo
posto nella categoria musicisti a Pythika - Giochi Pitici, prima
competizione artistica inclusiva a livello internazionale.
Il giovane batterista, allievo della scuola di
musica Peter's Day di Piero Collu dall'età di 8 anni, col suo
groove inconfondibile ha proposto una cover di un brano dei Muse.
"La musica è uno spazio comune dove le differenze diventano
ricchezza - racconta all'ANSA Cadoni - in questi anni ho capito che
il ritmo unisce più di quanto divida: è un linguaggio universale
che ci ricorda che, prima di tutto, siamo parte dello stesso
battito".
Un risultato reso possibile anche dal lavoro
dello Ierfop guidato da Roberto Pili, referente regionale del
progetto per l'isola. All'Auditorium Ennio Morricone di Roma si è
svolta la cerimonia di premiazione della competizione organizzata
dall'accademia L'Arte nel Cuore presieduta da Daniela
Alleruzzo.
Ventotto i concorrenti selezionati per la finale
tra 585 artisti da tutta Italia, 347 le performance tra canto,
danza, recitazione e musica. La Sardegna si è affermata anche con
Paolo Boi, autore e interprete di una composizione originale in
lingua inglese, giunto in semifinale.
Il progetto punta a portare sullo stesso palco
artisti con e senza disabilità in un confronto alla pari, senza
concessioni legate alla condizione dei partecipanti. "Il talento
non ha barriere - afferma Alleruzzo - il nostro obiettivo è
duplice: promuovere una piena normalizzazione della disabilità nel
contesto artistico e creare opportunità di inserimento nella
filiera dello spettacolo. Pythika è un passo verso un'industria
culturale più equa e rappresentativa della società".
In giuria Tony Esposito, Fioretta Mari, Raffaele
Paganini, Carolyn Smith e Silvia Salemi. Piero Collu, che ha
seguito la formazione artistica di Gabriele Cadoni ha detto:
"questo traguardo...
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