Cagliari

Controlli della Guardia di finanza e dei funzionari delle Dogane su un container proveniente dalla Cina

Oltre 1.900 giocattoli provenienti dalla Cina sono stati sequestrati al porto canale di Cagliari. Sono stati trovati all’interno di container dai funzionari dell’Ufficio delle Dogane di Cagliari con la collaborazione dei militari della Guardia di Finanza di Cagliari durante un controllo.

I 1.912 giocattoli sequestrati – apparentemente di note marche come Mattel o Lego – comprendevano anche trousse di cosmetici “truccabimbi” e personaggi come Barbie e Paw Patrol, molto popolari tra i bambini. Tutti sono risultati privi di qualsiasi autorizzazione per la riproduzione dei marchi rappresentati, come attestato dalle case titolari degli stessi, prontamente interpellate.

Non solo: i giocattoli non erano nemmeno conformi alle norme in materia di sicurezza, perché realizzati senza alcuna garanzia sui materiali e sulla componentistica elettrica ed elettronica utilizzata, come previsto dalla legge che impone l’immissione sul mercato di prodotti conformi a specifici requisiti di sicurezza. Ogni componente (comprese le sostanze chimiche che contengono) dovrebbe essere progettato e sviluppato in modo da non mettere a rischio la sicurezza e la salute del bambino.

L’attività che ha portato al sequestro dei giochi contraffatti