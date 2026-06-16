(di Maria Grazia Marilotti) Ginevra Di Marco ritorna in Sardegna con il suo tour che prende il nome dall'ultimo disco, Kaleidoscope, premio Tenco 2025 come miglior album d'interprete.
L'artista toscana, raffinata solista, ex voce ed
anima dei Csi e poi Pgr, da circa 20 anni nel suo percorso da
solista punto di riferimento del folk e world music in Italia, è
tra gli ospiti di punta di Marina Cafè Noir, tre giornate 19, 20 e
21 giugno, sotto il filo conduttore "Cambiare rotta". Il 19 giugno
alle 23 sarà protagonista sul palco allestito sulle rive della
laguna di Giliàcquas, antico borgo dei pescatori, a Elmas (città
metropolitana di Cagliari), assieme alla sua consolidata
formazione, Francesco Magnelli al pianoforte e magnellophoni,
Andrea Salvadori chitarre e tzouras e poi il batterista Pino
Gulli.
Il cuore della scaletta è l'album "nato per
celebrare i 30 anni di vita musicale - afferma Ginevra Di Marco - è
come riannodare i fili di un passato e presente guardando al
presente e al futuro". Racchiude nelle 14 tracce la storia e le
varie anime di un percorso artistico dove sono confluiti in
un'incessante esplorazione dei suoni, psichedelia, punk, rock,
dark, la parola detta con la sua forza evocativa per denunciare i
mille volti delle sopraffazioni contro i fragili "e un approccio
alla musica popolare - sottolinea - come apertura e rispetto verso
le culture del mondo, materia viva col suo repertorio di canti nati
da ferite che ancora oggi continuano a sanguinare". Il live si
apre, come a richiamare il tema del festival, sulle note di Todo
cambia. "Cambiare rotta, mantenendo possibilmente la coerenza, per
un artista è una necessità - apre confini, orizzonti, favorisce
l'incontro e il confronto, nutre la curiosità", argomenta. A Elmas
proporrà con...