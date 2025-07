Giappone: Sardegna protagonista all'Expo 2025 di Osaka con un focus sulla cultura e il turismo

(Adnkronos) - 03 luglio 2025_ La Sardegna ha presentato le sue tradizioni culturali e turistiche all'Expo 2025 di Osaka, durante una conferenza stampa tenutasi il 27 giugno. Il tema dell'evento, "Sardinia: new experiences, more emotions in the heart of the Mediterranean Sea", ha messo in risalto l'importanza della regione nel contesto italiano e internazionale. Il rappresentante del governo italiano, Mario Vattani, ha elogiato l'impatto della Sardegna, sottolineando il suo contributo alla scienza e alla cultura, mentre il vicegovernatore Giuseppe Meloni ha espresso sorpresa per l'affluenza al padiglione italiano. La notizia è stata riportata da travelspot.jp, evidenziando l'interesse crescente per la Sardegna come meta turistica. L'evento ha incluso anche un pranzo tematico con piatti tipici sardi, offrendo un assaggio della gastronomia italiana ai partecipanti.

