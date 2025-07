Pisa, donna morsa al volto dal rottweiler di famiglia

(Adnkronos) - Una donna è stata morsa al volto da un rottweiler di famiglia. E' successo a Pisa e sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrerla. La donna, che ha circa 50 anni, è stata trasportata al pronto soccorso di Cisanello.

E' di soli due giorni fa l'ultima aggressione da parte di un cane di famiglia che ha aggredito due fratellini a Lavinio, in provincia di Roma. I due bambini di 8 e 10 anni, ricoverati fortunatamente non in pericolo di vita, sono stati azzannati dal rottweiler della nonna.

Sarda News - Notizie in Sardegna

Questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità.

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie