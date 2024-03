Arborea

Prevista anche la Sagra delle fragole

Sono già a buon punto i preparativi per l’allestimento della Fiera dell’Agricoltura di Arborea in programma il 27 e 28 aprile prossimi. Il gruppo di allevatori che prenderà parte alla 40^ edizione della Mostra Regionale dei Bovini di Razza Frisona Italiana ha completato le procedure per la iscrizione dei capi selezionati in esposizione, mentre sono un centinaio le Aziende che esporranno nella 39^ Mostra-Mercato delle Macchine Agricole, componenti per l’agricoltura e la gamma di servizi avanzati.

Definita la partecipazione delle Aziende Florovivaistiche della Sardegna per la 21^ edizione di Floroviva.

Il gruppo di produttori locali di fragole ha dato la propria adesione per la 36^ Sagra dedicate alle fragole che saranno offerte anche in degustazione.

Spiega Paolo Sanneris presidente della Pro Loco – che d’intesa con il Comune di Arborea ed il Sistema delle Cooperative (Banca di Arborea, Tre A -Latte Arborea, Cooperativa Produttori Arborea) allestisce l’evento fieristico – come il gruppo di lavoro sia impegnato a sistemare l’area della fiera per garantire una ordinata fruibilità dei momenti espositivi seguendo il metodo già adottato nelle precedenti edizioni, compresa l’accoglienza nei punti di ristoro allestiti.